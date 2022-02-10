Англия

Специалист сделал выбор в пользу английского клуба.

После матча против Манчестер Сити в АПЛ, главный тренер Брентфорда Томас Франк назвал "горожан" лучшим клубом в мире на данный момент.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола с отрицанием высказался на этот счет. По его мнению Сити сейчас не является лучим.

"Согласен ли я с Томасом Франком? Не согласен. Потому что Манчестер Сити прямо сейчас не лучшая в мире команда. На данный момент это — Челси. Лондонцы добились победы в Лиге чемпионов", — цитирует Гвардиолу Hayters TV.

Отметим, что Манчестер Сити после 24 туров возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 60 очками в своем активе.

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