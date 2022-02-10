Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Вулверхэмптон ожидает встреча с Арсеналом в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. По мнению букмекерских компаний, фаворитом данного противостояния являются подопечные Микеля Артеты.

Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 2,30, тогда как потенциальный успех Вулверхэмптона оценивается показателем 3,66. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,20.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в данном поединке удастся забить форварду "канониров" Габриэлю Мартинелли. Этот исход оценивается коэффициентом 7,50.

Напомним, что матч Вулверхэмптон — Арсенал состоится сегодня, 10 февраля, в 21:45 по киевскому времени.