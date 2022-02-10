Англия

Легенда МЮ и Ноттингем Форест не договорился с "черными котами".

Сандерленд, который на первых порах сезона английской Лиги 1 был одним из главных претендентов на повышение в классе, последнее время испытывает проблемы с результатами.

Последние три тура команда проиграла, причем соперником, которые сильно уступают "черным котам" в классе — Болтону, Донкастеру и Челтенхэму.

Сандерленд опустился на четвертое место, а главный тренер Ли Джонсон был отправлен в отставку.

Руководство сразу начало искать замену. Переговоры провели с бывшим игроком Манчестер Юнайтед и сборной Англии Роем Кином.

Для Кина должность в Сандерленде не является чем-то новым. Он уже работал в клубе с 2006 по 2008 год. Он даже выводил их из Чемпионшипа в АПЛ, а после дороги разошлись.

Переговоры коуча с клубом в 2022 году прошли безуспешно. Подробностей несогласованной сделки пока нет.

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