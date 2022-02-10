У клуба прибавился еще один инвестор.
Манчестер Юнайтед, Getty Images
10 февраля 2022, 15:26
Манчестер Юнайтед на своем сайте объявил о заключении сотрудничества с блокчейн-платформой Tezos.
Компания-инвестор находится в Нью-Йорке. С ней подписан долгосрочный контракт на 28 миллионов евро в год. Об этом сообщил журналист Саймон Стоун.
Логотип Tezos будет нанесен на тренировочную форму английского клуба. Ранее там находился логотип компании Aon, от корой клуб получил порядка 120 миллионов евро за 8 лет сотрудничества.
"Тренировочный комплект под брендом Tezos впервые будет надет на первый состав перед матчем против Саутгемптон», который состоится в эти выходные, и познакомит болельщиков Манчестер Юнайтед с партнерством и технологией Web3 через блокчейн Tezos.
Tezos находится в авангарде глобальной революции блокчейнов, которая обеспечивает быстрое, безопасное и эффективное цифровое взаимодействие без посредников", — сообщается на сайте клуба.
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