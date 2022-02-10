Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и Лестер.

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на Энфилде будет принимать Лестер.

Юрген Клопп, на фоне кубковой победы над Кардиффом (3:1), предпочел увидеть с первых минут в рамке ворот Алиссона, в то время как Матип и Робертсон выйдут в обороне, Тиаго и Фабиньо дополнят центральную линию, а Луис Диас проведет первый матч в АПЛ.

Брендан Роджерс, после поражения от Ноттингем Форест (1:4), решил использовать в стартовом составе Шмайхеля в воротах, Ндиди в центре обороны, а Сумаре и Дьюсбери-Холл отправились в опорную зону. Олбрайтон сыграет на левом фланге атакующей тройки полузащитников, а единственным форвардом будет Дака.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго, Фабиньо, Джонс — Жота, Фирмино, Диас.

Запасные: Келлехер, Конате, Цимикас, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Эллиот, Салах, Минамино.



Лестер: Шмайхель — Джастин, Амарти, Ндиди, Томас — Дьюсбери-Холл, Сумаре — Лукман, Мэддисон, Олбрайтон — Дака.

Запасные: Уорд, Сеюнджю, Перейра, Вестергор, Барнс, Тилеманс, Чаудхери, Ихеаначо, Перес.

Матч Ливерпуль — Лестер начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.