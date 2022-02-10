Англия

"Канониры" сумели удержать победный счет несмотря на удаление.

В 24-м туре Английской Премьер-Лиги лондонский Арсенал в гостях играл против Вулверхэмптона.

Подопечные Микеля Артеты сумели повести в счете по итогам первого тайма благодаря точному удару Габриэля Магальяйнса.

Второй тайм начинался в равной борьбе, однако поведение Мартинелли, который в течении нескольких секунд получил две желтые карточки, перевернуло все с ног на голову. Джака после этого инцидента срезал мяч в свои ворота, однако судья прежде зафиксировал офсайд.

Далее "волки" проводили одну атаку за другой, однако так и не сумели спасти матч.