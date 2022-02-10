"Канониры" сумели удержать победный счет несмотря на удаление.
вулверхэмптон - арсенал, getty images
10 февраля 2022, 23:41
В 24-м туре Английской Премьер-Лиги лондонский Арсенал в гостях играл против Вулверхэмптона.
Подопечные Микеля Артеты сумели повести в счете по итогам первого тайма благодаря точному удару Габриэля Магальяйнса.
Второй тайм начинался в равной борьбе, однако поведение Мартинелли, который в течении нескольких секунд получил две желтые карточки, перевернуло все с ног на голову. Джака после этого инцидента срезал мяч в свои ворота, однако судья прежде зафиксировал офсайд.
Далее "волки" проводили одну атаку за другой, однако так и не сумели спасти матч.
Вулверхэмптон — Арсенал 0:1
Гол: Габриэль, 25
Вулверхэмптон: Жозе Са — Коуди (Фабио Силва, 81), Килмен, Саисс — Марсал (Айт-Нури, 63), Дендонкер, Рубен Невеш, Семеду — Поденсе, Хименес, Тринкао (Чикиньо, 62)
Арсенал: Рамсдейл — Тирни, Габриэль, Уайт, Соареш — Джака, Партей, Эдегор (Смит-Роу, 68), Мартинелли, Сака (Холдинг, 71) — Ляказетт (Нкетиа, 81)
Предупреждения: Мартинелли, Джака, Партей, Саисс, Габриэль, Невеш.
Удаление: Мартинелли, 69 (повторное предупреждение).