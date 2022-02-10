Англия

Португальский нападающий своей результативностью вновь не позволил вспомнить об отсутствии в большей части матча ключевых футболистов атаки команды Юргена Клоппа.

Противостояний в рамках английской Премьер-лиги на наших телеэкранах под конец января не было достаточно долго для того, чтобы мы банально успели соскучиться за ее неповторимой атмосферой. Впрочем, ничего страшного — уже стартовые поединки 24-го тура показали, что нам определенно будет чем восполнить эмоциональный голод. А тут еще и календарь помог, разместив в поздний вечер четверга поединок на Энфилде между соперниками, которые несколькими сезонами ранее решали между собой судьбу наград исключительно высокого уровня. Ливерпуль принимал Лестер.

Перед отчетным поединком диспозиция команд в турнирной таблице была таковой, что особых вопросов о фаворите дуэли как-то не оставалось. "Красные" и "лисы" банально решали турнирные задачи разных калибров, поэтому и ожидания от их игры были несколько отличными друг от друга. У хозяев поля можно было отметить дебют Луиса Диаса в матче национального первенства, да еще и в стартовом составе — колумбиец воспользовался отсутствием Садио Мане на фоне триумфального для Сенегала Кубка африканских наций, в то время как проигравший финал со сборной Египта Мохамед Салах разместился на скамейке запасных.

Сказать, что отсутствие Мане сильно бросало в глаза в этот вечер, было бы некорректным. Диас провел целостный поединок в течение всех 90 минут, которые доверил ему сыграть Клопп, а главным его достоинством была органичность присутствия в игровом рисунке Ливерпуля. "Зимний" новичок не выпадал из общей динамики команды, и при этом периодически имел возможности наносить удары из пределов штрафной. Другое дело — его игра в обороне. Тут уже Диасу придется мириться с более широким кругом обязанностей, по сравнению с этапом карьеры в Порту, и, пока что, можем констатировать появление у Лестера завидного пространства именно во время "возвращений" Луиса в защиту на помощь Робертсону.

Ливерпуль при этом умудрялся избегать серьезных проблем у своих ворот — там, где не дорабатывали защитники, спасал Алиссон, а в целом какой-либо паники у "красных" в опасной зоне не наблюдалось. Лестер пробовал нащупать свою фирменную игру на контратаках по поду всей дуэли, но фактически еще в первом тайме запорол все выгодные моменты у чужих владений. Дака не понимал передач на ход от партнеров, а Мэддисона старались опекать до верного.

Подопечные Юргена Клоппа не отличались высокой линией давления на оппонентов, но еще до перерыва сумели отличиться благодаря стандартному положению. Диогу Жота на 34-й минуте удачно сыграл на добивании, после отраженного Шмайхелем удара со второго этажа в исполнении Ван Дейка, завершившего на ближней штанге подачу углового с правого фланга от Трента. "Лисы" имели определенные перспективы при ничейном счете на табло, но изменение ситуации выбило почву у них из-под ног.

Футболисты Брендана Роджерса на вторую половину матча вышли в растерянных чувствах. Быстрые передачи в переднюю линию, если и достигали адресата, то завершались положениями "вне игры" для атакующих футболистов. Ливерпуль смело поднимал линию своей обороны к центру поля, и уже к 70-й минуте мы вынуждены были констатировать серьезное преимущество "красных" по владению мячом. Клопп при этом не стеснялся добавлять скорости в нападении собственного коллектива, а выход Мо Салаха еще сильнее повысил опасность, исходившую от его команды.

Египтянин в этом матче отличиться забитым мячом так и не сумел, а вместо него эта почетная миссия отошла к Диогу Жоте на 87-й минуте. Вновь стандартное положение, вновь Лестер справляется с горем пополам с первой подачей, но проигрывает подбор, а Матип оформляет голевой пас в центр штрафной на португальца, который в очередном матче устроил личную феерию. Диасу точно будет непросто закрепиться в составе безумной тройки атаки его нового клуба!

В следующем туре Ливерпуль сыграет в гостях у Бернли, а Лестер на своем поле примет лондонский Вест Хэм.— Лестер 2:0Жота, 34, 87Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго, Фабиньо, Джонс (Эллиот, 59) — Жота, Фирмино (Салах, 60), Диас (Минамино, 90).Шмайхель — Джастин, Амарти, Ндиди, Томас — Дьюсбери-Холл, Сумаре (Тилеманс, 60) — Лукман (Барнс, 79), Мэддисон, Олбрайтон — Дака (Ихеаначо, 60).Предупреждение: Фирмино.