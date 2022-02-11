Англия

Football.ua вместе с автомобильным партнером проекта MG представляет вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Ливерпуль в рамках поединка чемпионата Англии принимал на своем поле Лестер и добился победы с комфортным счетом — 2:0.

Подопечные Юргена Клоппа вышли вперед благодаря удачной игре Жоты на добивании после подачи с углового в первом тайме.

Во второй половине игры "красные" владели территориальным преимуществом, но смогли забить лишь под занавес встречи — вновь отметился Жота.

Обзор матча:

Ливерпуль — Лестер 2:0

Голы: Жота, 34, 87



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго, Фабиньо, Джонс (Эллиот, 59) — Жота, Фирмино (Салах, 60), Диас (Минамино, 90).



Лестер: Шмайхель — Джастин, Амарти, Ндиди, Томас — Дьюсбери-Холл, Сумаре (Тилеманс, 60) — Лукман (Барнс, 79), Мэддисон, Олбрайтон — Дака (Ихеаначо, 60).



Предупреждение: Фирмино.