Англия

Полузащитник в данный момент страдает от последствий операции на паху.

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Тахит Чонг начало текущего сезона провел в очередной аренде, выступая за представителя Чемпионшипа — Бирмингем.

Этот фрагмент футбольного года ознаменовался для нидерландца 13 матчами, в которых он оформил три голевые передачи, после чего его выступления были прерваны в начале ноября 2021 года разрывом сухожилия бедра.

22-летнему нидерландцу понадобилось оперативное вмешательство, реабилитационный период после которого растягивается до конца февраля 2022 года, а сам игрок тем временем уже успел вернуться в расположение "Красных дьяволов".

Поскольку с подобной динамикой возможностей закрепиться в составе основной команды у Чонга фактически не будет, Манчестер Юнайтед принял решение об очередной аренде для своего травмированного футболиста.

Нападающий вновь проследует в направлении Бирмингема, где будет помогать этой команде не вылететь в третий по силе дивизион.

"Синие" сейчас идут на 18 строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка за 31 сыгранный поединок. От зоны вылета их отделяет 13 баллов.

Отметим, что контракт Тахита с Манчестер Юнайтед завершается аккурат по его возвращению из краткосрочной аренды.