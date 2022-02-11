Англия

Футболист не сможет помочь Эвертону в ближайших играх.

Главный тренер Эвертона Фрэнк Лампард в ближайшее время не сможет рассчитывать на защитника Йерри Мину.

Дело в том, что колумбийский центрбек выбыл на 10 недель из-за травмы четырехглавой мышцы бедра, которую получил в матче АПЛ против Ньюкасла накануне.

"Йерри Мина получил досаднейшую травму в прошлой игре. Он недоступен мне на 10 недель. Испытываю разочарование. За ту неделю, что я здесь, я понял, что он лидер, один из лучших игроков", — рассказал коуч перед игрой.

В матче против Лидса Лампард не сможет рассчитывать на многих футболистов. Из-за травмы тренеру недоступны Демарай Грей, Виталий Миколенко, Бен Годфри.

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