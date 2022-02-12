Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал высказывание коллеги по тренерскому цеху.

Манчестер Сити продолжает подготовку к гостевому поединку в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги против Норвича, после которого команде предстоит планировать перелет в столицу Португалии ради проведения первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против Спортинга.

Накануне матча национального первенства, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова главного тренера одного из преследователей его команды в турнирной таблицы, Юргена Клоппа из Ливерпуля, о том, что "красные" уже якобы выбыли из чемпионской гонки.

"Я ему не верю. Никогда не поверю, что команда Клоппа отказалась от борьбы за чемпионство.

Если бы я был на его месте, я бы чувствовал, что моя команда может стать первой, если приложит необходимые усилия. Уверен, что он думает ровно также, иначе мы бы не были конкурентами, кем сейчас и являемся.

Очевидно, что он верит, что сможет поймать нас на наших же ошибках. Футбол такая игра, что на длинной дистанции может произойти всякое. В то же самое время, Клопп прекрасно понимает, что его клубу предстоит выиграть много, если не все, из оставшихся игр.

Точно также, как и мы знаем, что, если победим в каждом из оставшихся матчей, то вопросов о чемпионстве не будет.

Если бы разница между нами была бы хоть бы 14-16 очков, я бы сказал, что да, мы немного ближе к чемпионству, чем они. Но девять, а, может быть и шесть, если они обыграют Лидс… Это совершенно ни о чем не говорит в плане борьбы за чемпионство. В розыгрыше еще около 40 очков, поэтому произойти может все, что угодно.

Наши команды в последние годы показали, что могут совершать абсолютно непредсказуемые рывки и в итоге приходить к победе. Если кто-то сумел так сделать однажды, то почему не сможет повторить? Наставники те же, составы примерно те же, философия, идеи — все осталось на месте.

Мы не проигрывали 14 матчей подряд, Ливерпуль — тоже. Такова реальность, поэтому я ничего не могу исключать. Именно поэтому АПЛ — наиболее зрелищный турнир в мире. Тут вам приходится бороться со всеми клубами и с множеством различных проблем: травмы, неудачные серии, удачные серии, посторонние вещи.

Сейчас Сити сосредоточен только на одной игре — следующей. Мы будем идти шаг за шагом. Не станем рассуждать на тему того, сколько очков в итоге сможем набрать. В ноябре мы были седьмыми или восьмыми, отставая от лидеров на восемь или девять очков. Сейчас — первые с таким же отрывом.

Проиграем Брентфорду или Норвичу — проиграем чемпионат. Это такие же три очка, как и в матчах против Ливерпуля, Челси, Юнайтед или Тоттенхэма. У нас впереди 14 игр, каждая из которых влияет на чемпионство", — подытожил испанский специалист.

Напомним, что матч Норвич — Манчестер Сити состоится 12 февраля, начало в 19:30 по киевскому времени.