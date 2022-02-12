Португалец не смог помочь МЮ в непростом матче.
Криштиану Роналду, Getty Images
12 февраля 2022, 18:18
В рамках 25 тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед снова упустил победу, поделив очки с Саутгемтоном (1:1).
В очередном матче не сумел отличиться форвард МЮ Криштиану Роналду. Единственное взятие ворот в игре на счету Джейдона Санчо.
Безголевая серия португальца продолжается уже шесть поединков. В 2022 году он голами не отличался.
В текущем сезоне португалец отличился 14 голами за "красных дьяволов" во всех турнирах в 26 матчах.
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