Англия

Португалец не смог помочь МЮ в непростом матче.

В рамках 25 тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед снова упустил победу, поделив очки с Саутгемтоном (1:1).

В очередном матче не сумел отличиться форвард МЮ Криштиану Роналду. Единственное взятие ворот в игре на счету Джейдона Санчо.

Безголевая серия португальца продолжается уже шесть поединков. В 2022 году он голами не отличался.

В текущем сезоне португалец отличился 14 голами за "красных дьяволов" во всех турнирах в 26 матчах.

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