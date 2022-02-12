Англия

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал очередную неудачу своей команды.

Манчестер Юнайтед третий раз подряд сыграл вничью — на этот раз мировую "манкунианцы" расписали с Саутгемптоном.

Главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник прокомментировал исход поединка, а также попытался найти причину длительного отсутствия побед.

"Сложно принять, но необходимо — мы вновь вели в счете и сыграли вничью. Первые полчаса матча были хорошими, мне все понравилось. У нас было много моментов, но мы не сумели их забить, а затем пропустили сами.

Необходимо срочно понять наше положение. Нам предстоит над многим поработать, важно выявить причину и устранить ее", — приводит слова специалиста BBC.

В середине следующей недели Манчестер Юнайтед проведет свой перенесенный домашний матч 18-го тура против Брайтона, а на выходных сыграет в гостях против Лидса.