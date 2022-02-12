Англия

Футболист недоступен главному тренеру "горожан".

Полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш получил травму на тренировке. Об этом сообщает Manchester Evening News.

В заявку на матч против Норвича Грилиш не попал. Как сообщил Пеп Гвардиола, у игрока проблемы с голенью.

После матча с Брентфордом на тренировке он почувствовал себя плохо. Как сообщает журналист Майк Макграт, восстановление после травмы займет около месяца.

В текущем сезоне Грилиш сыграл за Сити в 17 матчах Премьер-лиги, в которых сумел забить два гола.

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