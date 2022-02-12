Англия

Подопечные Гвардиолы не оставили шансов соперникам.

В двадцать пятом туре Английской Премьер-Лиги лидер чемпионата Манчестер Сити прибыл в гости к Норвичу.

Игра проходила под тотальным преимуществом "горожан", что выразилось в итоговом счете. Хет-триком отличился Рахим Стерлинг и еще один мяч записал на свой счет Фил Фоден в начале второго тайма. Отметим, что весь матч в составе гостей отыграл украинец Александр Зинченко.

Норвич - Манчестер Сити 0:4

Голы: Стерлинг 31, 70, 90, Фоден, 48

Норвич: Ганн — Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс (Байрем, 63) — Маклин, Ле-Мелу (Норманн, 63), Гилмор — Рашица, Пукки, Сарджент (Доуэлл, 87)

Манчестер Сити: Эдерсон — Зинченко, Аке, Рубен Диаш, Уокер — Гюндоган, Фернандиньо, Бернарду Силва (Макати, 75) — Фоден (Делап, 82), Стерлинг, Марез (Кайки, 84)

Предупреждения: Рубен Диаш, Стерлинг.