Команда итальянского специалиста уступила в рамках АПЛ Вулверхэмптону, Саутгемптону и Челси.
Антонио Конте, Getty Images
13 февраля 2022, 18:39
В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм потерпел домашнее поражение от Вулверхэмптона со счетом 0:2.
Данный неудовлетворительный результат стал для "шпор" третьим подряд в АПЛ. До поединка против "волков" клуб из Северного Лондона уступил Саутгемптону (2:3) и Челси (0:2).
Интересно, что главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте впервые за 13 лет потерпел три поражения кряду в рамках чемпионата.
В последний раз подобное происходило в 2009 году, когда итальянский специалист возглавлял Аталанту.
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