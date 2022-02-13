Англия

Команда итальянского специалиста уступила в рамках АПЛ Вулверхэмптону, Саутгемптону и Челси.

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм потерпел домашнее поражение от Вулверхэмптона со счетом 0:2.

Данный неудовлетворительный результат стал для "шпор" третьим подряд в АПЛ. До поединка против "волков" клуб из Северного Лондона уступил Саутгемптону (2:3) и Челси (0:2).

Интересно, что главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте впервые за 13 лет потерпел три поражения кряду в рамках чемпионата.

В последний раз подобное происходило в 2009 году, когда итальянский специалист возглавлял Аталанту.

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