Англия

Защитнику Ньюкасла предстоит перенести операцию.

Защитник Ньюкасла Киран Триппьер получил серьезную травму в матче 25-го тура Английской Премьер-Лиги против Астон Виллы (1:0).

Автор победного мяча получил перелом стопы и выбыл из строя на несколько месяцев. 31-летнему футболисту предстоит перенести операцию, прежде чем он приступит к восстановительному процессу.

Отметим, что Триппьер перебрался в Ньюкасл этой зимой из мадридского Атлетико за 15 млн евро.

Гол Триппьера в ворота Астон Виллы — в обзоре матча АПЛ на нашем сайте.