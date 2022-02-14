Защитнику Ньюкасла предстоит перенести операцию.
киран триппьер, Getty images
14 февраля 2022, 13:12
Защитник Ньюкасла Киран Триппьер получил серьезную травму в матче 25-го тура Английской Премьер-Лиги против Астон Виллы (1:0).
Автор победного мяча получил перелом стопы и выбыл из строя на несколько месяцев. 31-летнему футболисту предстоит перенести операцию, прежде чем он приступит к восстановительному процессу.
Отметим, что Триппьер перебрался в Ньюкасл этой зимой из мадридского Атлетико за 15 млн евро.
Гол Триппьера в ворота Астон Виллы — в обзоре матча АПЛ на нашем сайте.