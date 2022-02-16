Англия

Наставник "шпор" считает, что его команде практически нереально финишировать в зоне Лиги чемпионов после трех поражений кряду в чемпионате Англии.

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм потерпел домашнее поражение от Вулверхэмптона со счетом 0:2, которое стало для "шпор" третьим кряду во внутреннем первенстве.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте высказался о шансах своей команды оказаться в топ-4 турнирной таблицы АПЛ по итогам текущего сезона.

"Ранее я всегда говорил, что вероятность победы в чемпионате – 1%. Конечно, здесь странная ситуация, потому что мне кажется, что сейчас наши шансы на четвертое место составляют 1%.

Ситуация отличается, потому что уровень АПЛ очень высок, и ты знаешь, что каждая команда хочет стать лучше. Не только Тоттенхэм, но и Арсенал, Лестер, Вест Хэм, Астон Вилла и Ньюкасл. А также такие команды, как Брайтон и Вулверхэмптон.

Все они хотят прогрессировать, и в данный момент мы должны бороться с ними, а не с топ-клубами", — приводит слова Конте beIN Sports.

Напомним, в следующем матче английской Премьер-лиги Тоттенхэм ожидает встреча с Манчестер Сити.