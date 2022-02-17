Англия

Бразилец взял время, чтобы изучить, какие предложения ему поступят от других клубов.

Крайний полузащитник Лидс Юнайтед Рафинья Диас решил взять паузу в переговорном процессе со своим клубом касательно продления действующего контракта, истекающего летом 2024 года. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, причиной такого решения со стороны 25-летнего бразильца стало то, что футболист хочет посмотреть, какие предложения от каких клубов поступят ему в летнее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает бразильского вингера в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в подписании Рафиньи заинтересована мюнхенская Бавария.