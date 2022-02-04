Германия

Лидер Лидса в летнее трансферное окно может отправиться в стан действующего чемпиона Германии.

Крайний полузащитник Лидс Юнайтед Рафинья Диас по-прежнему входит в сферу интересов мюнхенской Баварии. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, "красные" хотят подписать 25-летнего бразильца, несмотря на то, что накануне клуб продлил контракт с Кингсли Командом до 2027 года, а также ведутся переговоры о заключении нового соглашения с Сержом Гнабри.

Впрочем, как утверждает источник, если Бавария действительно решит попытаться оформить трансфер Рафиньи, то ей придется заплатить Лидсу серьезную сумму.

Портал Transfermarkt оценивает бразильского вингера в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 20 поединков во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.