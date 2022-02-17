Англия

В ближайшие несколько месяцев "синие" вступят в переговоры с английский плеймейкером.

Атакующий полузащитник Челси Мейсон Маунт вскоре может связать свое будущее с лондонским клубом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство "синих" в ближайшие несколько месяцев планирует обсудить с 23-летним англичанином условия нового контракта.

Несмотря на то, что действующее соглашение Маунта с Челси истекает летом 2024 года, в клубе хотят уже сейчас предложить футболисту новый контракт, чтобы избежать проблем в будущем.

Пока никаких переговоров стороны не вели, однако, по информации источника, вскоре это произойдет.

В текущем сезоне Мейсон Маунт провел за Челси 34 поединка во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.