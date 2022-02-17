Англия

Наставник Эвертона поделился последними новостями команды.

Главный тренер Эвертона Фрэнк Лампард рассказал о положении дел в команде.

Кроме того, специалист поделился состоянием футболистов, который вернулись из лазарета.

"В матче с Лидсом мне понравилось, как команда применяла высокий прессинг. У них было не так много свободного пространства, и в этом заслуга нашей команды. Также отмечу "сухой" матч, что давно не случалось с нами.

Калверт-Льюин? Он готов где-то на 70 процентов. Думаю, что скоро мы увидим его в наилучших кондициях. С медицинской точки зрения он в порядке, однако ему необходимо время, чтобы войти в ритм.

Мы ожидаем остальных футболистов, которые со дня на день должны вернуться в общую группу команды", — приводит слова Лампарда официальный сайт "ирисок".

Ранее английский наставник подтвердил возвращение к тренировкам Виталия Миколенко.