Англия

Менеджер "ирисок" рассказал о кадровой ситуации в команде.

Главный тренер Эвертона Фрэнк Лампард подтвердил возвращение защитника Виталия Миколенко в общую группу, а также рассказал о ситуации с травмированными игроками.

"Миколенко вернулся. Демарай Грей не сыграет в этот уикенд, надеемся, он вернется на следующей неделе. Дукуре сегодня тренировался с нами, это его первая полноценная тренировка. Надеемся увидеть прогресс у него на следующей неделе.

Бен Годфри становится ближе. Надеемся, что его восстановление идет согласно прогнозам. Что означает – еще две-три недели. У Йери Мины все займет больше времени. У Фабиана Делфа ситуацией такая же, как и у Годфри – две-три недели", – приводит слова Лампарда пресс-служба клуба.

Таким образом, Миколенко имеет шанс сыграть в выездной встрече с Саутгемптоном в 26-м туре АПЛ, которая запланирована на 19 февраля.