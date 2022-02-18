Англия

У футболиста не собираются отбирать повязку.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник завил, что Гарри Магуайр продолжит исполнять роль капитана.

"СМИ пишут чушь о якобы конфликте за капитанскую повязку. У меня не было ни с одним футболистом разговора о возможной смене капитана. Об этом знают все — и Гарри Магуайр и Криштиану Роналду.

Для меня вопрос выбора лидера в раздевалке и на футбольном поле никогда не был проблемой. Только я выбираю капитана, и у меня нет причин говорить об этом с кем-либо еще.

До конца сезона Магуайр был есть и будет капитаном МЮ. Все остальные разговоры — ложная тревога", — сказал Рангник.

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