Англия

Лондонский клуб объявил о переносе принципиального противостояния.

Поединок 27-го тура Английской Премьер-Лиги между лондонским Арсеналом и Ливерпулем перенесли на более поздний срок.

"Канониры" объявили, что игра состоится не 26 февраля, как было запланированно ранее, а 16 марта. Причины такого решения не уточняются.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Отметим, что свой ближайший матч в чемпионате Англии Арсенал сыграет против Брентфорда. Поединок состоится завтра в 17:00 по киевскому времени.

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