Англия

Football.ua представляет анонс матча 26-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Манчестер Сити и Тоттенхэмом, которое пройдет на стадионе Этихад Стэдиум.

Манчестер Сити — Тоттенхэм

Суббота, 19 февраля, 19:30. Этихад, Манчестер. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Сити продолжает мчаться семимильными шагами к своему очередному чемпионскому титулу на внутренней арене. Последнее поражение подопечных Хосепа Гвардиолы в рамках АПЛ датировано концом октября прошлого года, когда "горожане" уступили Кристал Пэлас, но после этого они продемонстрировали впечатляющую успешную серию из 15 матчей, при чем лишь единожды за это время сыграв вничью.

Совершенно нестранно, что на фоне таких успешных результатов Манчестер Сити уже сейчас успели "короновать" и наградить статусом команды, которой удастся защитить свой чемпионский титул. Такие заявления, конечно, не являются небезосновательными, ведь коллектив Гвардиолы опережает ближайшего преследователя, Ливерпуль, на девять очков. Впрочем, забегать настолько далеко пока не стоит — у "красных" все еще есть один матч в запасе, а это значит, что любая потеря очков может обойтись для Сити очень дорого и вернуть интригу в чемпионскую гонку.

Тоттенхэм, в свою очередь, в последнее время абсолютно не впечатляет. Подопечные Антонио Конте потерпели три поражения кряду в АПЛ, что стало для итальянского специалиста первой подобной практикой за последние 13 лет тренерской карьеры.

"Шпоры" в ряд уступили Челси, Саутгемптону и Вулверхэмптону, при этом в эти выходные данный антирекорд Конте может обновиться. Конечно, у Сити также были проблемы со "святыми", с которыми они не так давно сыграли вничью, но ситуация Тоттенхэма намного плачевнее. У команды Конте огромные проблемы в обороне, а реализация моментов и создание опасных моментов не всегда радует. Что уж тут говорить, если и сам наставник "шпор" публично заявляется, что шансы его команды на попадание в топ-4 АПЛ составляют всего 1%. Заранее готовит почву для оправданий или типичные психологические игры? Трудно сказать, но одно понятно точно — Тоттенхэм подойдет к противостоянию с Сити в качестве явного аутсайдера.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,30, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 12,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,20.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Палмер, Менди — Танганга, Скипп

Под вопросом: Жезус, Стеффен, Грилиш — ...

Результаты последних очных встреч АПЛ

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