Англия

Football.ua представляет анонс матча 26-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Кристал Пэлас и Челси, которое пройдет на стадионе Селлхерст Парк.

Кристал Пэлас — Челси

Суббота, 19 февраля, 17:00. Селлхерст Парк, Лондон. Главный арбитр — Дэвид Кут.

Нельзя отрицать тот факт, что приход Патрика Виейра на пост главного тренера перед стартом текущего сезона положительно отразился на Кристал Пэлас. При Рое Ходжсоне "орлы" были типичным олдскульным британским коллективом, но сейчас лондонцы стали более современной и интересной командой, футбол которой даже способен вызывать эстетическое удовольствие у болельщиков и зрителей у телевизионных экранов.

Главным открытие сезона в составе Кристал Пэлас, несомненно, стал молодой центральный полузащитник Конор Галлахер, вокруг которого строится нынешняя игра "орлов", поэтому его отсутствие в предстоящем встрече с Челси будет большой проблемой для подопечных Патрика Виейра. Напомним, что права на англичанина принадлежат "синим", поэтому сегодня главной звездочке Кристал Пэлас придется наблюдать за матчем с трибун Селлхерст Парк.

Что касается Челси, то, откровенно говоря, игра коллектива Томаса Тухеля не особо впечатляет в последнее время и далека от своего осеннего образца. Нет никаких сомнений, что такой заметный спад "синих" обусловлен травмами одновременно двух основных латералей команды в лице Риса Джеймса и Бена Чилвелла. Именно эта позиция является основополагающей в футболе Тухеля, а тут приходится, грубо говоря, искать различные "затычки" — появление некоторого кризиса было весьма прогнозируемым явлением.

Впрочем, если взглянуть непосредственно на результаты Челси, то и не скажешь, что у команды есть какие-то проблемы. Недавно "синие" выиграли Клубный чемпионат мира, вышли в финал Кубка английской лиги и продолжили свой путь в Кубке Англии. Конечно, о чемпионстве в АПЛ сейчас уже никто не говорит, как это было в первой части сезона, но вот финишировать в топ-4 коллективу Тухеля должно быть под силу.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,67, тогда как потенциальный успех Кристал Пэлас оценивается показателем 5,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Фергюсон, Галлахер — Чилвелл, Джеймс, Маунт

Под вопросом: Хьюз — Лофтус-Чик

Результаты последних очных встреч АПЛ

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