Англия

Португальцу не удалось закрепиться в АПЛ.

Летом 2018 года португальский защитник Рубен Винагре пополнил состав английского Вулверхэмптона, завершив переход из французского Монако за 2,25 млн евро, после годичной аренды в стане "волков".

22-летний футболист тогда еще казался своему новому клубу достаточно перспективным, однако уже спустя один год выступлений на Туманном Альбионе Винагре отбыл на правах арены в греческий Олимпиакос, по возвращению из которого последовал временный период выступлений за португальский Фамаликан.

Там-то игрока и заприметил лиссабонский Спортинг, а уже приближающийся срок завершения контракта Винагре с Вулверхэмптоном спровоцировал появление в очередном договоре об аренде соответствующего пункта на выкуп.

Однако, затребованная сумма для португальского чемпиона оказалась достаточно большой, поэтому лиссабонцы предложили купить 50% прав на футболиста, который в этом сезоне сыграл за них в 13 матча, за 10 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в два раза меньше — 5 млн евро, а до конца его контракта с Вулверхэмптоном остается еще два года.