Англия

Наставник Ливерпуля вновь высказался об идее использования пяти замен в матчах АПЛ.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп вновь высказался о том, что в Английской Премьер-Лиге пора разрешить производить пять замен в матче.

Специалист считает, что многие критики неверно трактуют его слова, в которых пытаются найти лоббирование своих интересов.

"Я не могу взять в толк, как все эти телевизионные специалисты не могут понять необходимости пяти замен. Любой, кто говорит, что я прошу внедрить пять замен ради собственной выгоды — ничего не смыслит в футболе.

Я не могу поверить, что в Англии до сих пор нет пяти замен! И еще больше меня поразило, что мне вменяют лоббирование собственных интересов. Во многих чемпионатах уже давно ввели это и ничего страшного не случилось — это не привело к тому, что Бавария или какой-то итальянский клуб резко оторвался на 20 очков.

Нам необходимы пять заменя ради нашего будущего. Ради будущего английского футбола", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее на эту тему высказался хавбек Челси Жоржиньо.