Англия

Хавбек выразил свое недовольство плотным графиком.

Полузащитник Челси Жоржиньо поделился мнением о выступлении во время зимнего марафона и нежелании руководства АПЛ разрешать проводить пять замен в матче.

"Очень сложно, потому что у нас нет времени на отдых. Мы должны играть каждые три дня и лишь с тремя заменами. Сумасшествие, что у нас нет пяти замен.

По моему мнению, это слишком. Нам нужно что-то предпринять, потому что, если мы будем так же продолжать, у нас просто будет больше травмированных игроков и качество игры может упасть, что не лучшим образом скажется на зрелище. Возможно, англичанам стоит об этом задуматься", – рассказал Жоржиньо в комментарии beIN Sports.

Ранее сообщалось, что Жоржиньо установил уникальный рекорд по забитым пенальти.