Англия

В следующем сезоне англичанин может защищать цвета другого лондонского клуба.

Одним из главных открытий текущего сезона английской Премьер-лиги стал центральный полузащитник Кристал Пэлас Конор Галлахер, права на которого принадлежат Челси.

Главный тренер "синих" Томас Тухель рассказал, есть ли шанс у 22-летнего англичанина в следующем сезоне защищать цвета его команды.

"Мы не будем сейчас решать, нет. Галлахеру нужно завершить сезон в Кристал Пэлас. Мы посмотрим, чего он хочет, чего мы хотим, и тогда решим. Я счастлив, что он является нашим игроком", — приводит слова Тухеля журналист Адам Ньюсан.

В текущем сезоне Конор Галлахер провел за Кристал Пэлас 24 поединка во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.