Предлагаем вашему вниманию обзор матча с участием лондонских клубов.
Кристал Пэлас – Челси, Getty Images
19 февраля 2022, 22:10
В матче 26-го тура английской Премьер-лиги Челси обыграл на выезде Кристал Пэлас о счетом 1:0.
Единственный гол на 89-й минуте поединка забил вингер "синих" Хаким Зийех.
Кристал Пэлас – Челси 0:1
Голы: Зийех, 89.
Кристал Пэлас: Гуаита (Батленд, 46) Клайн, Андерсен, Гэхи, Митчелл, Куяте, Макартур (Матета, 90+2) Шлюпп, Олисе, Заа ,Айю (Эзе, 90+2).
Челси: Менди, Силва, Рюдигер, Кристенсен, Сарр (Алонсо,74) Зийех, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74) Канте (Ковачич,74) Пулишич, Хавертц, Лукаку.
Предупреждения: Олисе — Сарр, Пулишич, Хаверц.