В матче 26-го тура английской Премьер-лиги Челси обыграл на выезде Кристал Пэлас о счетом 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте поединка забил вингер "синих" Хаким Зийех.


Кристал Пэлас – Челси 0:1
Голы: Зийех, 89.

Кристал Пэлас: Гуаита (Батленд, 46) Клайн, Андерсен, Гэхи, Митчелл, Куяте, Макартур (Матета, 90+2) Шлюпп, Олисе, Заа ,Айю (Эзе, 90+2). 

Челси: Менди, Силва, Рюдигер, Кристенсен, Сарр (Алонсо,74) Зийех, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74) Канте (Ковачич,74) Пулишич, Хавертц, Лукаку.

Предупреждения: Олисе — Сарр, Пулишич, Хаверц.