Англия

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Саутгемптон в рамках поединка 26 тура чемпионата Англии принимал на своем поле Эвертон и добился уверенной победы со счетом 2:0.

"Святые" открыли счет в начале второго тайма благодаря точному удару Армстронга, а Лонг под занавес встречи снял все вопросы.

Обзор матча:

Саутгемптон — Эвертон 2:0

Голы: С. Армстронг, 52, Лонг, 64

Саутгемптон: Форстер, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг (Дженепо, 90), Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс (Армстронг, 90), Броя (Лонг, 83).

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Кенни, Аллан (Андре Гомеш, 46), ван де Бек, Ивоби (Таунсенд, 65), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон, Гордон (Алли, 75).

Предупреждения: Аллан, Кэлверт-Льюин