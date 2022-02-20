Англия

Football.ua представляет анонс матча 26-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает историческое противостояние между Лидс Юнайтед и Манчестер Юнайтед, которое пройдет на стадионе Элланд Роуд.

Воскресенье, 20 февраля, 16:00. Элланд Роуд, Лидс. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

"Противостояние роз" имеет под собой как минимум исторический контекст. И даже если перед Лидс Юнайтед и Манчестер Юнайтед сегодня стоят абсолютно разные задачи с турнирной точки зрения, менее интересным их очный поединок не может быть на уровне эмоциональной составляющей и определенных симпатий со стороны подавляющего большинства любителей английского футбола.

Лидс под руководством "злого гения" Марсело Бьелсы стал настоящей сенсацией прошлого сезона, но в этом году у "павлинов" складывается не все так успешно. И нет, Лидс в принципе идет на тех позициях, на которых и прогнозировалось изначально, однако команда Бьелсы катастрофически много пропускает. Казалось бы, в определенных матчах "павлины" могли бы сыграть более прагматично с нацеленностью на результат, но Бьелса заслуживает уважения хотя бы за то, что он принципиально не отказывается от своего футбола, вне зависимости от уровня соперника. Лидс может уступать в классе исполнителей своим соперникам, но практически всегда будет задействовать активный прессинг и динамичный стиль, хоть очень часто это вылазит команде боком. А иногда, справедливости ради, и приносит свой результат.

Что касается Манчестер Юнайтед, то нынешний стиль команды, в отличие от Лидса, очень трудно выделить однозначно. После увольнения Оле-Гуннара с поста главного тренера Ральф Рангник, пришедший вместо норвежского специалиста в качестве временной замены, пытается научить "красных дьяволов" банальным вещам: позиционной и надежной обороне, прессингу и физической составляющей.

Откровенно говоря, исходя из информации СМИ, многое в стане манкунианцев идет не очень гладко. То, якобы, некоторые звезды МЮ недовольны подходом Рангника к тренировочному процессу, считая его "старомодным", то какие-то недоразумения среди так называемых "лидеров раздевалки"... Если говорить в целом, то от сегодняшнего Манчестер Юнайтед можно ожидать всего, чего угодно. Да, "красные дьяволы" превосходят в классе своего будущего соперника, но при этом они все так же продолжают демонстрировать свой этот класс вспышками. И, кажется, результат предстоящего противостояния будет во многом зависеть от того, в каком состоянии подойдет к встрече именно Лидс, а не Манчестер Юнайтед.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Ральфа Рангника. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,84, тогда как потенциальный успех Лидс Юнайтед оценивается показателем 4,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,10.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Бамфорд, Филлипс, Купер — Кавани, Варан, Гринвуд

Под вопросом: Фирпо, Даллас, Крессвелл — Матич, Байи

Результаты последних очных встреч АПЛ

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