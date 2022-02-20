Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Двадцать шестой тур английской Премьер-лиги получился достаточно успешным для команд из подвала турнирной таблицы, так как еще один представитель этой зоны в лице Уотфорда сумел в гостевом поединке минимально одолеть бирмингемскую Астон Виллу.

Обзор матча:

Астон Вилла — Уотфорд 0:1

Гол: Деннис, 78

Астон Вилла: Мартинес — Кэш (Янг, 65), Чемберс, Мингз, Динь — Макгинн, Дуглас Луис (Уоткинс, 58), Рэмси — Буэндиа (Бэйли, 71), Ингз, Коутиньо.

Уотфорд: Фостер — Фемения, Кэткарт, Самир (Кабаселе, 90), Камара — Сарр (Эрнандес, 90), Сиссоко, Луза, Клеверли — Кинг, Деннис (Сема, 86).

Предупреждения: Кэш — Сарр, Камара.