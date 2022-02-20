Англия

Защитник Лидса прокомментировал предстоящий матч против Манчестер Юнайтед.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги Лидс на своем поле будет принимать Манчестер Юнайтед.

Лидс Юнайтед — Манчестер Юнайтед. Накануне

Защитник "павлинов" Люк Эйлинг рассказал о положении своей команды и ее шансах на победу в предстоящей игре.

"В матче первого круга на Олд Траффорд огромный вклад в успех соперников внес Криштиану Роналду. Это — один величайших игроков, который когда-либо выходил на футбольный газон. Безусловно, здорово находиться на поле вместе с кем-то столь высокого уровня. Тем более, будет здорово преуспеть в игре против его команды.

Тот матч в Манчестере был странным. Мы чувствовали, что хорошо сыграли первый тайм, а уже после перерыва сравняли счет. Однако, соперники затем выдали какие-то сумасшедшие пять минут, забив три гола еще до того момента, как мы поняли, что вообще случилось.

Этот матч задал ход всему неудачному старту сезона в нашем исполнении. Мы знали, что на второй год в АПЛ будет достаточно сложно, так как эйфории от повышения в классе уже совсем не осталось.

Большое количество травм совершенно не помогало нам на нашем пути — футболисты кое-как возвращаются в строй, и тут же им на смену в лазарет отправляется два-три-четыре игрока! Очень тяжелый сезон для нас, но мы продолжим бороться за лучшие результаты.

Мы знаем, что значит предстоящая игра для наших болельщиков. В прошлом году они не смогли увидеть наш матч против Юнайтед из-за COVID-19. Они ждали этого 17 лет! На нас это будет также давить грузом ответственности, но не считаю, что это к худшему.

Я чувствую, что футбол дает толчок к развитию для всего города. Мы знаем, что за нашими плечами будет стоять толпа, которая будет поддерживать нас на все 100%. Матч будет потрясающим, можете в этом не сомневаться. Для Лидса это большой шанс добыть важную победу", — рассказал англичанин.

Напомним, что матч Лидс — Манчестер Юнайтед состоится 20 февраля, начало в 17:15 по киевскому времени.