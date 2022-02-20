Англия

Подопечные Брендана Роджерса вновь не сумели победить в рамках АПЛ.

В двадцать шестом туре Английской Премьер-Лиги Вулверхэмптон на своем поле принимал Лестер.

Команды провели довольно равный поединок, в котором "волки" сумели добыть важную победу. Первый тайм завершился вничью — голами отличились Рубен Невеш и Лукман, а победу Вулверхэмптону принес гол Поденсе в середине второго тайма.

Вулверхэмптон - Лестер 2:1

Голы: Невеш, 9, Поденсе, 67 — Лукман, 41

Вурверхэмптон: Жозе Са — Коуди, Килмен, Саисс — Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью (Хван Хи Чхан, 58), Невеш, Семеду — Поденсе (Нето, 80), Хименес

Лестер: Шмейхель — Томас, Сеюнджю, Амарти, Рикарду Перейра — Дьюзбери-Холл, Ндиди (Мэддисон, 74), Тилеманс — Лукман, Дака (Ихеаначо, 73), Олбрайтон

Предупреждения: Сеюнджю, Аит-Нури, Олбрайтон, Лукман, Поденсе, Дендонкер, Невеш,