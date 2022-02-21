Англия

Колумбиец рассказал о переезде в Катар.

С конца сентября 2021 года колумбийский полузащитник Хамес Родригес является полноценным игроком катарского клуба Эр-Райян, куда перебрался из английского Эвертона с серьезным чувством несправедливости по отношению к себе.

Дело в том, что на тот момент главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес не рассчитывал на услуги 30-летнего игрока перед стартом сезона. В последствии, испанский специалист был уволен с занимаемой должности из-за неудовлетворительных результатов команды, однако Хамес этого момента уже не застал.

Сейчас Родригес забил уже три гола и отдал четыре голевые передачи в девяти матчах катарской Лиги Звезд, а в одном из последних интервью решил рассказать о своем отношении к причинам для переезда из Англии.

"Я бы хотел остаться в Эвертоне намного дольше, чем произошло в итоге. Это впечатляющий клуб, у него потрясающие болельщики.

Однако, я столкнулся с тренером, который не хотел на меня рассчитывать. Я хотел быть частью этого клуба, но, к сожалению, наставник был иного мнения", — приводит слова футболиста итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что в Эвертон из мадридского Реала Хамес переходил на правах свободного агента в начале сентября 2020 года, тогда как Эр-Райян заплатил за его трансфер 8 млн евро.