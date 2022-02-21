Англия

Наставник "волков" поделился мыслями о планах команды на этот сезон.

Главный тренер Вулверхэмптона Бруну Лаже высказался о целях команды на сезон 2021/22.

Специалист считает, что его команде под силу пробиться в еврокубки по итогам кампании.

"Попадание в еврокубки зависит от того, насколько интенсивно мы будем работать. Сейчас у нас есть время подготовиться к игре с Арсеналом и мы будем использовать каждую минуту с пользой.

Сейчас наша задача — от игры к игре двигаться с набором трех очков. Что будет дальше — покажет время. Надеюсь, Вулверхэмптон сможет сделать что-то особенное за оставшиеся игры и тогда мы порадуем болельщиков еврокубками", — приводит слова Лаже Sky Sports.

Отметим, что 24 февраля, в четверг Вулверхэмптон на выезде сыграет перенесенный 20-й тур против Арсенала.

Старт поединка запланирован на 21:45.

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