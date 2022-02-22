Англия

Футболист пока не знает, где продолжит карьеру.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн еще не решил, стоит ли ему продлить контракт со "шпорами", или покинуть клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, боссы Тоттенхэма и тренерский штаб клуба, во главе с Антонио Конте, очень хотят, чтобы форвард остался.

Кейн удовлетворен своим положением в лондонском клубе. Также ему очень нравится работать с Антонио Конте. Но решение по своему будущему он примет не в феврале и не в марте.

С большой долей вероятности Тоттенхэм получит ответ от своего лидера ближе к летнему трансферному окну.

Нынешний контракт Кейна с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2024 года. Его связывают с манчестерскими грандами.