Футболист пока не знает, где продолжит карьеру.
Харри Кейн. getty images
22 февраля 2022, 16:58
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн еще не решил, стоит ли ему продлить контракт со "шпорами", или покинуть клуб.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, боссы Тоттенхэма и тренерский штаб клуба, во главе с Антонио Конте, очень хотят, чтобы форвард остался.
Кейн удовлетворен своим положением в лондонском клубе. Также ему очень нравится работать с Антонио Конте. Но решение по своему будущему он примет не в феврале и не в марте.
С большой долей вероятности Тоттенхэм получит ответ от своего лидера ближе к летнему трансферному окну.
Нынешний контракт Кейна с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2024 года. Его связывают с манчестерскими грандами.