Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн еще не решил, стоит ли ему продлить контракт со "шпорами", или покинуть клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, боссы Тоттенхэма и тренерский штаб клуба, во главе с Антонио Конте, очень хотят, чтобы форвард остался.

Кейн удовлетворен своим положением в лондонском клубе. Также ему очень нравится работать с Антонио Конте. Но решение по своему будущему он примет не в феврале и не в марте.

С большой долей вероятности Тоттенхэм получит ответ от своего лидера ближе к летнему трансферному окну.

Нынешний контракт Кейна с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2024 года. Его связывают с манчестерскими грандами.