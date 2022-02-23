Англия

"Шпоры" не сумели закрепить успех после победы над Манчестер Сити.

В рамках перенесенного 13-го тура Английской Премьер-Лиги Тоттенхэм в гостях встречался с одним из аутсайдеров чемпионата Бернли.

Подопечные Антонио Конте после победы над Манчестер Сити не сумели сконцентрироваться, проведя довольно невзрачный поединок, исход которого решил единственный мяч Ми, забитый после розыгрыша стандарта. Футболист отлично выбрал позицию и ударом головой не оставил шансов Льорису.

Бернли — Тоттенхэм 1:0

Гол: Ми, 71

Бернли: Поуп — Питерс, Ми, Тарковски, Робертс — Макнил, Браунхилл, Корк, Леннон — Родригес, Вегорст (Барнс, 88)

Тоттенхэм: Льорис — Дэвис, Ромеро, Дайер — Сессеньон (Бергвейн, 79), Сон Хын Мин, Кулусевски, Хейбьерг, Бентанкур (Уинкс, 46), Эмерсон (Лукас Моура, 65) — Кейн