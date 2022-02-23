Англия

Подопечные Юргена Клоппа без проблем разгромили гостей.

В девятнадцатом туре Английской Премьер-Лиги Ливерпуль на своем поле уверенно разгромил Лидс.

Победу подопечным Юргена Клоппа обеспечили дубли Салаха с пенальти и Мане с игры. Кроме того, точными ударами отличились Жоэль Матип и Вирджил ван Дейк.

Отметим, что помимо дубля на счету египтянина еще и голевая передача на камерунского хавбека в середине первой половины встречи.

Ливерпуль - Лидс 6:0

Голы: Салах, 15 (пен.), 35 (пен.), Матип, 30, Мане, 80, 90+1

Ливерпуль: Алиссон — Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнолд — Алькантара (Хендерсон, 68), Фабиньо, Джонс (Милнер, 77) — Диас (Ориги, 84), Мане, Салах

Лидс: Мелье — Фирпо, Стрейк, Эйлинг, Даллас — Харрисон, Форшоу, Родриго (Робертс, 46), Клих (Шеклтон, 46), Рафинья — Джеймс (Гелхардт, 61)

Предупреждения: Фирпо, Эйлинг, Гелхардт