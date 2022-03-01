Англия

В інтерв'ю для видання FourFourTwo бразильський вінгер розповів про розлучення з Арсеналом, про бажання виступити на чемпіонаті світу та про плани після закінчення кар'єри.

Після повернення до рідної Бразилії до Корінтіансу Вілліан сподівається продовжувати виступи на найвищому рівні, незважаючи на невдалий період в Арсеналі.

Як це було повернутися до Бразилії через стільки років?

Якщо чесно, я й досі проходжу процес адаптації. Чотирнадцять років це не чотирнадцять місяців, я провів тривалий період за кордоном, тому мені потрібно трохи часу.

Найбільше проблем виникає у сімейних питаннях – походів із сім'єю до торгових центрів, відвідування кафе. Я жив у районі Найтсбрідж, прямо навпроти Harrods, де багато ресторанів та барів. Іноді я виходив із дому, переходив дорогу і йшов у кафе Caffe Concerto, щоб випити чашку кави. У нас бували такі моменти із сім'єю, ми могли просто гуляти – у Бразилії із цим набагато складніше.

Чи багато чого змінилося у Бразилії з моменту твого від'їзду у 2007 році?

Дуже багато що змінилося, так. Наприклад, якщо взяти Корінтіанс: під час мого першого періоду в клубі ми тренувалися на двох різних майданчиках – в одному місці роздягальня знаходилася всередині контейнера, де доводилося приймати душ і переодягатися. Зараз все по-іншому – Корінтіанс побудував фантастичну тренувальну базу, краще ніж у деяких в Європі. Корінтіанс завжди був великим клубом, але у минулому клубу не вистачало сучасного стадіону, кращих умов.

Давид Луїс кілька місяців тому також повернувся до Бразилії та перейшов до Фламенго. Чи дивно тепер бачити його своїм суперником?

Я знаю Давида з того часу, як нам обом було по вісім років і ми займалися в одній футбольній школі. Пізніше я перейшов до Корінтіансу, а він – до Сан-Паулу. Ми грали один проти одного кілька разів у Європі. Хоч ми й провели багато років разом у збірній Бразилії, у Челсі та Арсеналі, для нас у цьому немає нічого нового. Бажаю йому успіхів у Фламенго.

Чи правда, що ви могли влітку залишитися в Європі, але вирішили повернутися додому?

Коли я вів перемовини з Корінтіансом, я отримав пропозицію від Ліона. Мілан також цікавився, а ще мій агент спілкувався з Жозе Моуріньйо, який хотів покликати мене до Роми. Він мій хороший друг, але з Коринтіансом все йшло швидко, я захотів повернутися до Бразилії. Я отримав багато повідомлень із проханнями повернутися – люди чекали на мене з нетерпінням. Крім того, так мені легше було потрапити до уваги тренерського штабу національної команди. Я поговорив із дружиною та доньками, а потім вони сіли на літак. Вирішити було легко.

Чи бачите ви себе у Катарі?

Зіграти на наступному чемпіонаті світу – моя ціль. Вірю, що зможу її досягти. Все залежатиме від того, як я виступатиму на полі. Якщо справи підуть добре, то мої шанси повернутися до збірної, звісно, збільшаться. Не буду брехати, це дійсно моя мрія. Я б з гордістю знову представляв свою країну.

Ви назвали період у Арсеналі найгіршим у своїй професійній кар'єрі. Що там було негаразд?

Все пішло трохи не так, як ми планували. Не хочу вдаватися до подробиць, але, на жаль, це не спрацювало. Я був нещасливий там, а коли ти нещасливий, то твої старання не мають значення – у тебе не можливості показати те, чого від тебе очікують люди. Ми мали чудовий проект, ми вірили, що він спрацює, але не вийшло. Я вирішив піти і зробити якнайкраще для себе.

Чи шкодуєте ви про перехід до клубу?

Спочатку я був дуже вмотивованим – новий клуб, нові одноклубники, усе нове. У новому клубі за будь-якої можливості ти намагаєшся продемонструвати, на що ти здатний, і я приїхав з бажанням показувати свій найкращий футбол. Але згодом я зрозумів, що справи не будуть йти за моїм планом. Я був незадоволений, а це головний чинник у житті футболіста. Коли ти перебуваєш у такій ситуації, то не маєш шансів показувати гарну гру.

Чому ви вирішили розірвати ваш контракт із Арсеналом та піти вільним агентом?

Бувають такі моменти в житті, коли гроші відіграють не таку важливу роль і потрібно зосередитись на тих речах, які проносять тобі задоволення, та знайти місце, де можна отримувати задоволення від своєї роботи. Цього в мене не було там, а залишитись лише заради грошей я не міг – для мене важливіші інші речі. Я вирішив, що не можу залишитися лише заради контракту. Що б залишилося від моєї мотивації, мого щастя та мого благополуччя? Такі в мене були думки. Усі бачили, від чого я відмовився заради свого щастя.

Як працювалося з Мікелем Артетою на Емірейтс?

Це був добрий досвід. Він – молодий тренер, який ще має набратися досвіду у цій професії. Незважаючи на це, у нього є чудові ідеї, схожі на ідеї Пепа Гвардіоли. Думаю, він стане чудовим тренером.

Давид Луїс уже сказав, що хоче розпочати тренерську кар'єру у майбутньому. Чи хотіли б ви піти слідом за ним?

Ні, це не для мене. Я йому вже казав про це. Після закінчення кар'єри я думаю про інші речі. Давид працюватиме з командою, а я шукатиму гравців і відправлятиму їх до нього.

FourFourTwo