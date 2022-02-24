Англия

Гравець також не залишився осторонь подій.

Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко прокоментував війну, яку РФ розпочала проти України.

"Я хочу щоб увесь світ знав, що російська армія зараз вбиває мирних людей в усіх містах незалежної України. Російські ЗМІ пишуть що вони захищають Донецьк та Луганськ, але це неправда!!!!

Мені боляче чути та бачити в новинах, як розстрілюють мій рідний народ, та боляче чути стривожений голос моїх батьків, які шукають можливість захистити себе та допомогти іншим, і я ніяк не можу допомогти своїм батькам.

Я прошу весь світ допомогти моїй рідній країні. Я гордий бути українцем. Слава Україні", — заявив Миколенко в Instagram.