Гравець також не залишився осторонь подій.
Віталій Миколенко, Getty Images
24 февраля 2022, 19:25
Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко прокоментував війну, яку РФ розпочала проти України.
"Я хочу щоб увесь світ знав, що російська армія зараз вбиває мирних людей в усіх містах незалежної України. Російські ЗМІ пишуть що вони захищають Донецьк та Луганськ, але це неправда!!!!
Мені боляче чути та бачити в новинах, як розстрілюють мій рідний народ, та боляче чути стривожений голос моїх батьків, які шукають можливість захистити себе та допомогти іншим, і я ніяк не можу допомогти своїм батькам.
Я прошу весь світ допомогти моїй рідній країні. Я гордий бути українцем. Слава Україні", — заявив Миколенко в Instagram.
Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!