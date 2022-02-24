Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко прокоментував війну, яку РФ розпочала проти України.

"Я хочу щоб увесь світ знав, що російська армія зараз вбиває мирних людей в усіх містах незалежної України. Російські ЗМІ пишуть що вони захищають Донецьк та Луганськ, але це неправда!!!!

Мені боляче чути та бачити в новинах, як розстрілюють мій рідний народ, та боляче чути стривожений голос моїх батьків, які шукають можливість захистити себе та допомогти іншим, і я ніяк не можу допомогти своїм батькам.

Я прошу весь світ допомогти моїй рідній країні. Я гордий бути українцем. Слава Україні", — заявив Миколенко в Instagram.

 

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!