Господарі переграли аутсайдера чемпіонату.
Саутгемптон – Норвіч, Getty Images
25 февраля 2022, 23:59
В матчі 27-го туру АПЛ Саутгемптон одержав домашню перемогу над Норвічем з рахунком 2:0.
Голами у складі "святих" відзначились Че Адамс та Оріоль Ромеу.
Саутгемптон – Норвіч 2:0
Голи: Адамс, 36, Ромеу, 88.
Саутгемптон: Форстер, Лівраменто, Беднарек, Салісу, Вокер-Пітерс, Армстронг (Дженепо, 90), Ельюнуссі, Ромеу, Ворд-Проуз, Адамс (Лонг, 83), Броя (Стівенс, 81).
Норвіч: Ґанн, Ааронс, Хенлі, Ґібсон, Вільямс, Рашица (Ле-Мелу, 72), Маклін, Норманн (Рупп, 72), Гілмор (Дауелл, 81), Сарджент, Пуккі.
Попередження: Салісу – Пуккі, Вільямс.