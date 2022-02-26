Англия

Роман Абрамович може продати лондонський клуб.

Іноземні інвестори намагатимуться купити у Романа Абрамовича Челсі.

За даними Bloomberg, через можливий продаж лондонського клубу спортивні інвестори та приватні компанії, включаючи американські фірми, готують потенційні пропозиції щодо покупки Челсі.

Наразі, Челсі оцінюється десь в 1,9 млрд євро. Якщо цю суму заплатять, то угода буде найбільшою в історії футболу.

Однак проблемою для нового покупця може стати той факт, що людина, на яку накладені санкції, не може щось продавати.