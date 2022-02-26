Роман Абрамович може продати лондонський клуб.
Челсі, getty images
26 февраля 2022, 01:51
Іноземні інвестори намагатимуться купити у Романа Абрамовича Челсі.
За даними Bloomberg, через можливий продаж лондонського клубу спортивні інвестори та приватні компанії, включаючи американські фірми, готують потенційні пропозиції щодо покупки Челсі.
Наразі, Челсі оцінюється десь в 1,9 млрд євро. Якщо цю суму заплатять, то угода буде найбільшою в історії футболу.
Однак проблемою для нового покупця може стати той факт, що людина, на яку накладені санкції, не може щось продавати.