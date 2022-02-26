Англия

Лондонський клуб переміг на виїзді з рахунком 4:0.

В матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем переграв на виїзді Лідс з рахунком 4:0.

"Шпори" встигли забити три голи до 30-ї хвилини зусиллями Метта Доерті, Деяна Кулусевскі і Гаррі Кейна. Поставив крапку у поєдинку Сон Хин Мін, який відзначився на 85-й хвилині.

Лідс – Тоттенгем 0:4

Голи: Доерті, 10, Кулусевські, 15, Кейн, 27, Сон, 85.

"Лідс": Мельє – Ейлінг, Льоренте, Стрейк (Кліх, 46), Фірпо (Шеклтон, 78) – Кох – Рафінья, Даллас, Форшоу, Харрісон (Родріго, 46) – Джеймс.

"Тоттенгем": Льоріс – Девіс, Дайєр, Ромеро – Сессеньйон (Емерсон, 78), Вінкс, Хейберг, Доерті – Сон (Скарлетт, 87), Кулусевські (Бергвейн, 78) – Кейн.

Попередження: Кліх, 52, Даллас, 53, Джеймс, 54, Родріго, 77 – Сессеньйон 48, Девіс, 89.