Англия

Відбулися чергові поєдинки англійської Прем'єр-ліги.

Завершилися чергові поєдинки у рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги.

У першому матчі Манчестер Юнайтед на своєму полі не зміг обіграти Вотфорд. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. Після 27 турів "червоні дияволи" набрали 47 очок і посідають четверте місце у турнірній таблиці, а у "шершнів" — 19 балів та передостанній рядок.

Манчестер Юнайтед — Вотфорд 0:0

У другій зустрічі Ньюкасл у гостях розібрався з Брентфордом, забивши у ворота господарів два м'ячі. Авторами результативних ударів стали Жоелінтон та Джо Уіллок. При цьому у складі господарів вже на 11 хвилині було вилучення — червону картку отримав Джош Дасілва. Після цього туру у Ньюкасла 25 очок після 25 ігор та 14 місце, а у Брентфорда — 24 бали та 15 рядок.

Брентфорд — Ньюкасл 0:2

Голи: Жоелінтон, 33, Уіллок, 44.

У ще одному протистоянні Астон Вілла в гостях обіграла Брайтон із рахунком 2:0. У складі "левів" голами відзначилися Меттью Кеш та Оллі Уоткінс.

Брайтон — Астон Вілла 0:2

Голи: Кеш, 17, Уоткинс, 68.

Насамкінець Кристал Пєлас на своєму полі обмінявся голами з Бернлі. Зустріч закінчилася із рахунком 1:1. На гол господарів у виконанні Джефа Шлуппа, гості відповіли автоголом від Луки Мілівоевіча.

Кристал Пєлас — Бернлі 1:1

Голи: Шлупп, 9 — Мілівоевіч, 46 (автогол).