Англия

"Червоні дияволи" не змогли вразити ворота суперника.

Манчестер Юнайтед на своєму полі не зміг обіграти Вотфорд. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Як повідомляє Squawka, "червоні дияволи" вперше не змогли вразити ворота Уотфорда у матчі на своєму полі.

Зазначимо, що востаннє Манчестер Юнайтед не зміг обіграти Вотфорд на своєму полі ще 1985 року.

Нагадаємо, що "червоні дияволи" поки що перебувають на четвертому місці турнірної таблиці, але Арсенал має кілька матчів у запасі.