Англия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

Підопічні Антоніо Конте були шоковані поразкою посеред тижня у гостях проти Бернлі (0:1), тому на Еланд Роуд на гру проти Лідса завітали з неперевизначеним завданням здобути перемогу за усяку ціну. У підсумку, так воно й вийшло — Тоттенгем за стартові півгодини відгрузив у ворота суперників три м’ячі, що й зумовило чергову поразку "павичів" у цьому сезоні.

Огляд матчу:

Лідс — Тоттенгем 0:4

Голи: Доерті, 10, Кулусевські, 15, Кейн, 27, Сон, 85.

Лідс: Мельє — Ейлінг, Льоренте, Стрюйк (Кліх, 46), Фірпо (Шаклтон, 79) — Кох — Рафінья, Даллас, Форшоу, Харрісон (Родріго, 46) — Джеймс.

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Дайєр, Девіс — Доерті, Уінкс, Хойбьєрг, Сессеньон (Емерсон, 78) — Кулусевські (Бергвейн, 78), Сон (Скарлетт, 87) — Кейн.

Попередження: Кліх, Даллас, Фірпо, Родріго — Сессеньон, Девіс.